Joe Biden uzaylı mı? Dünya bu görüntüleri konuşuyor

Dünya İsrail-Hamas arasındaki çatışmalara ve Gazze’deki yıkıma odaklanmışken ABD Başkanı Joe Biden’ın görüntüleri gündem oldu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ABD Başkanı Joe Biden’ın yüz hatları ve hareketleri nedeniyle bir “Reptilian” olduğuna işaret ettiği iddia edildi.

Oldukça ilgi çeken bu iddialarda Biden'ın kulağının arkasındaki kırışıklık, bir maske kesiği olarak görüldü.

Bir başka paylaşımda da Biden'ın kürsüye çıkarken düşmesi "tuhaf haller" olarak nitelendirildi.

İşte paylaşılan o diğer görüntü...

TEYİTORG İNCELEME YAYINLAMIŞTI

Doğrulama sitesi Teyitorg, sosyal medyada gündem olan "Joe Biden uzaylı" iddialarına ilişkin 11 Ocak 2023'te doğrulama analizi yayınlamıştı. Yapılan analizde, Biden'ın bileğindeki siyah cismin bir "reptilian" işareti olduğu iddiası yalanlandı.