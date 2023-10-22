Joe Biden uzaylı mı? Dünya bu görüntüleri konuşuyor

Joe Biden'ın uzaylı olup olmadığına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündem oldu

Joe Biden uzaylı mı? Dünya bu görüntüleri konuşuyor

Dünya İsrail-Hamas arasındaki çatışmalara ve Gazze’deki yıkıma odaklanmışken ABD Başkanı Joe Biden’ın görüntüleri gündem oldu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ABD Başkanı Joe Biden’ın yüz hatları ve hareketleri nedeniyle bir “Reptilian” olduğuna işaret ettiği iddia edildi.

Oldukça ilgi çeken bu iddialarda Biden'ın kulağının arkasındaki kırışıklık, bir maske kesiği olarak görüldü.

Bir başka paylaşımda da Biden'ın kürsüye çıkarken düşmesi "tuhaf haller" olarak nitelendirildi.

İşte paylaşılan o diğer görüntü...

TEYİTORG İNCELEME YAYINLAMIŞTI

Doğrulama sitesi Teyitorg, sosyal medyada gündem olan "Joe Biden uzaylı" iddialarına ilişkin 11 Ocak 2023'te doğrulama analizi yayınlamıştı. Yapılan analizde, Biden'ın bileğindeki siyah cismin bir "reptilian" işareti olduğu iddiası yalanlandı.

Öne Çıkanlar
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 18 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 18 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Tolunay Kafkas: Fenerbahçe'den özür dilerim Spor
Tolunay Kafkas: Fenerbahçe'den özür dilerim
Evi terk eden evli erkeklere kötü haber. Yargıtay'dan emsal karar çıktı Gündem
Evi terk eden evli erkeklere kötü haber. Yargıtay'dan emsal karar çıktı
Ayvacık açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Ayvacık açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı
Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu’ndan milyonluk anlaşma. Rekor ücrete imza attı Magazin
Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu’ndan milyonluk anlaşma. Rekor ücrete imza attı
İsrail’i eleştirdi işinden oldu, “özür” işe yaramadı Dünya
İsrail’i eleştirdi işinden oldu, “özür” işe yaramadı
İBB’nin yeni yurt açmasına AKP ve MHP engeli. İktidara yakın vakıflardan taraf oldular Gündem
İBB’nin yeni yurt açmasına AKP ve MHP engeli. İktidara yakın vakıflardan taraf oldular
Galatasaray Bayern Münih maçının hakemi belli oldu Spor
Galatasaray Bayern Münih maçının hakemi belli oldu