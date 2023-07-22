Johnny Depp otel odasında baygın halde bulundu. Şoke eden intihar iddiası

Konser vermek için Macaristan'da bulunan ünlü oyuncu ve şarkıcı Johnny Depp, kaldığı otel odasında baygın halde bulundu. Ünlü ismin uyuşturucu madde kullanımından dolayı komaya girdiği öne sürülürken intihar girişiminde bulunduğu da konuşuluyor.

Johnny Depp otel odasında baygın halde bulundu. Şoke eden intihar iddiası

Karayip Korsanları'daki Jack Sparrow rolü ile hafızalara kazınan dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Johnny Depp, Budapeşte'deki konseri için Macaristan'a gitti. Bir otelde konaklayan Depp, odada baygın halde bulundu.

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İNTİHAR GİRİŞİMİ İDDİASI

Daily News Hungary'ye göre, otel odasında baygın halde bulunan dünyaca ünlü ismin yüksek dozda uyuşturucu madde bağlı olarak bayıldığı ileri sürüldü. Depp'in yüksek dozda uyuşturucu madde kullanarak intihar girişiminde bulunduğu da iddialar arasında yer alıyor. Ünlü ismin konseri iptal edilirken konuyla ilgili de henüz bir açıklama yapılmadı.

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