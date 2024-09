Joker: Folie à Deux, Cuma vizyona giriyor

Todd Phillips’in 2019 yapımı hit filmi Joker’in merakla beklenen devam filmi Joker: Folie à Deux, önümüzdeki Cuma günü vizyona giriyor. Joaquin Phoenix’in başrolünde yer aldığı filmde, Harley Quinn karakterini canlandıran Lady Gaga da dikkat çekiyor. Lady Gaga, filmle aynı gün Harlequin adlı yeni albümünü de piyasaya sürecek. Albüm hakkında elimizdeki bilgiler sınırlı; sadece sanat eseri ve parça listesi biliniyor. Bu da albümdeki şarkıların çoğunun cover olacağı izlenimini veriyor. Parçalar arasında “If My Friends Could See Me Now,” “That’s Entertainment,” “Close to You,” “Get Happy,” ve “World on a String” gibi klasikler bulunuyor.

Joker filminin konusu ne? Joker filminin oyuncuları kim?

Joker: Folie à Deux, ünlü standartları kullanan bir jukebox müzikali olarak dikkat çekiyor. Lady Gaga, Variety’ye verdiği röportajda, “Müzik var, dans var, bir dram, aynı zamanda bir mahkeme salonu draması, bir komedi, mutlu, hüzünlü” diyerek filmi tanımlamıştı. Ancak bu bir müzikal değil, müzikal. Joaquin Phoenix ise şarkıları bir müzikalde olduğu gibi icra etmediklerini, vibrato ve mükemmel notalar istemediklerini belirtti.

Lady Gaga, Vogue’a verdiği röportajda, Harley Quinn karakterini canlandırmanın kendisi için farklı bir deneyim olduğunu söyledi. Gaga ayrıca “Harley Quinn, popüler kültürde tanınan bir karakter. Onu yaratırken içimdeki mani ve kaosla ilgili deneyimim bana sessizlik getirdi. Bazen kadınlar aşırı duygusal olarak etiketlenir ve bunaldığımızda dengesiz görünürüz. Ama merak ediyorum, her şey gerçeklikten koptuğunda ve hayatta çok ileri gittiğimizde, ya bu sizi sessizleştirirse?” diye konuştu.