Joker filminin konusu ne? Joker filminin oyuncuları kim?

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Joker filminin konusu ne? Joker filminin oyuncuları kim?

"Joker" filmi, televizyon ekranlarına gelmeye hazırlanıyor ve film hakkında merak edilen konu ve oyuncu kadrosu büyük bir ilgi görüyor. Peki, "Joker" filminin konusu nedir ve oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

"Joker" Filminin Yönetmeni ve Senaristleri:

• Yönetmen: Todd Phillips

• Senaristler: Todd Phillips ve Scott Silver

"Joker" Filminin Konusu:

Gotham City'de yaşayan ve başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck, babasız büyümüş bir palyaçodur. Annesi, ona "Happy" (Mutlu) adını takmıştır, ancak bu isim, Arthur'un toplum tarafından dışlanmasını ve zorbalığa maruz kalmasını engelleyemez. Arthur, zamanla dışlanmışlığın ve hayal kırıklığının etkisiyle gözü dönmüş bir katil olan alter egosu Joker'e dönüşür.

"Joker" Filminin Oyuncu Kadrosu:

• Joaquin Phoenix

• Zazie Beetz

• Josh Pais

• Frances Conroy

• Marc Maron

• Robert De Niro

• Brett Cullen

• Shea Whigham

• Bill Camp

• Glenn Fleshler

• Leigh Gill

• Sondra James

• Murphy Guyer

• Douglas Hodge

• Sharon Washington

• Hannah Gross

• Frank Wood

• Brian Tyree Henry

• April Grace

• Ray Iannicelli

• Bryan Callen

"Joker" Filminin IMDb Puanı:

• Film, IMDb üzerinden 10 üzerinden 8.4 puan almıştı.

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