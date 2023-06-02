Jorge Jesus bir kişinin daha biletini kesti

Teknik direktör Jorge Jesus’un, Ocak ayında takıma katılan Jayden Oosterwolde’nin performansından memnun olmadığı ve takımdan gönderilmesini talep ettiği aktarıldı.

Jorge Jesus bir kişinin daha biletini kesti

Yeni sezon planlamalarını sürdüren Sarı-lacivertli ekipte, teknik direktör Jorge Jesus’un raporu doğrultusunda takımdan gönderilecek isimlere bir yenisi daha eklendi.

6 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ ÖDENMİŞTİ
Sporx’de yer alan haberde Ocak ayında, Parma’dan 6 milyon Euro bedelle transfer edilen Jayden Oosterwolde’nin, Jorge Jesus tarafından yetersiz bulunduğu ve takımdan gönderilmesini talep ettiği, iddia edildi.

UTRECTH HAREKETE GEÇTİ
Hollanda ekiplerinden Utrecth kulübünün ise 22 yaşındaki sol beki kiralamak için harekete geçtiği gelen haberler arasında.

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