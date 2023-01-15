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Jesus'tan öğrencilerine uyarı

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Gaziantep FK maçı öncesi oyuncularıyla konuştu.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 11:25
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Jorge Jesus Gaziantep maçı öncesi öğrencilerini uyardı

Jesus'tan öğrencilerine uyarı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Süper Lig'de bugün oynayacakları Gaziantep FK maçı öncesi oyuncularına seslendi.

"HEDEFE İNANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Sporx'de yer alan habere göre; Ligde yeniden bir galibiyet serisi yakalamaları gerektiğini belirten Portekizli teknik adam, "Bize her zaman destek veren taraftarlarımız son haftalarda aldığımız sonuçlarla üzdük. Lig uzun bir maraton, önümüze bakacağız. 

Hedeflerimize inanmaya devam edeceğiz. Hedeflerimize ulaşmak ve yeniden liderliği almak için aynı birliktelikle, her zamankinden daha fazla çalışarak, kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ligde geçen hafta Galatasaray derbisinde 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, maç eksiğiyle şu anda sarı-kırmızılıların 7 puan gerisinde yer alıyor.

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