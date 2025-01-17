Jorge Jesus, Neymar'ı gözden çıkardı!

Paris Saint Germain'den 2023 yılında Al Hilal'e transfer olan Brezilyalı yıldız Neymar için işler yolunda gitmiyor. Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus Neymar için kötü haberi açıkladı.

Jesus "Neymar, lig kadrosunda yer almayacak. Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir. Suudi Arabistan ligi, dünyanın en iyi liglerinden biri. Al Hilal'deki tüm futbolcular, Avrupa'daki herhangi bir kulüpte oynayabilir. Neymar artık bizim alıştığımız seviyede oynamıyor. Maalesef işler onun için zorlaştı." ifadelerini kullandı.

TRANSFER REKORU HALA ONUN

Dünyanın en tanınan futbol yıldızlarından biri olan Neymar 2017 yılında 222 milyon euro karşılığında Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e imza atmıştı. Brezilyalı oyuncu bu bedelle hala en pahalı transferler listesinde zirvede yer alıyor.

Neymar sakatlığı ve formsuzluğu nedeniyle Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de 7 maça çıkabildi. Toplam 428 dakika süre alan Brezilyalı yıldız, 1 gol atarken, 3 de asist yaptı. Arabistan'da yıllık 100 milyon eurodan fazla kazanan Neymar'ın bu performansı tartışma konusu.