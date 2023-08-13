Jorge Jesus Neymar'ı transfer ediyor

Al-Hilal, PSG'nin gelecek sezon için planları arasında yer almayan Neymar'ı transfer etmek için büyük bir teklif yaptı

Jorge Jesus Neymar'ı transfer ediyor

Ödediği astronomik rakamlarla pek çok dünya yıldızını transfer eden Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal son olarak rotayı PSG’nin yıldızı Neymar’a çevirdi

TRANSFERE SICAK BAKIYOR
Fransız basınının haberine göre Jorge Jesus’un teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Hilal, Neymar’ı kadrosuna katmak için çok büyük bir teklif yaptı. Haberin detayında net bir rakam söylenmesede Brezilyalı futbolcunun ve kulübü PSG’nin bu büyük teklif nedeniyle transfere sıcak baktığı ifade edildi.

PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 29 maça çıkan 31 yaşındaki sol kanat bu maçlarda 18 gol, 17 asist kaydetti.

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