Jorge Jesus'tan geri döneceği iddialarına yanıt

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'in teknik direktörlüğünü yapan Jorge Jesus Portekiz’e geri döneceği iddialarına yanıt verdi.

"DÜNYANIN EN YÜKSEK MAAŞLI OYUNCULARINDAN BİRİYİM"

Jorge Jesus, "Şu anda Porto'nun başına geçme ihtimalim çok zor. Dünyanın en yüksek maaşlı antrenörlerinden biriyim. Portekiz'e dönme ihtimalim şu anda yok. Tabii ki futbolda ne olur bilinmez. Sportif başarılara baktığımız zaman önümüzdeki iki yıl kesinlikle Portekiz dışında kalacağım" ifadelerini kullandı.

"BURANIN FUTBOLUNDA KALİTE VAR"

Portekiz futbolunu yorumlayan Jorge Jesus, "Portekiz'deki neredeyse bütün maçları izliyorum. Portekiz futboluyla ilgileniyorum, buranın futbolunda kalite var. Portekiz futbolunun gelişimine, tutkusuna, dengesine ve refahına pek elverişli olmayan durumlarla karşılaşmaya devam ediyoruz. Bazen oyuncularıma da sözlüyorum, 10 milyon nüfuslu bir ülke olmamıza rağmen dünyanın en iyi oyuncularına sahibiz. Her yıl Şampiyonlar Ligi'ne çıkan takımlarımız var. Her zaman büyük düşünmeleri gerekiyor. Kulüp yöneticileri büyük düşünüyor. Avrupa'da büyük takımda oynayan birçok futbolcumuz var. Bu şekilde hayatta kalıyoruz. Bugün geldiğim noktada Portekiz takımlarına ve futboluna teşekkür ediyorum" dedi.

YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİLER

Bu sezon Jorge Jesus yönetiminde 26 maça çıkan Al-Hilal bu maçlarda 23 galibiyet 3 beraberlikle ayrıldı.