Jorge Jesus'tan itiraf: O olmasaydı olmazdım

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yeni teknik direktörü Al Hilal'den ayrılan Jorge Jesus oldu.

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran deneyimli teknik direktör imza sonrası takımın Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo ile ilgili konuştu.

Jesus şunları söyledi:

"Cristiano Ronaldo olmasaydı kesinlikle burada olamazdım. Motivasyon yüksek. Al Nassr'ın da tıpkı oynadığı kulüplerde her zaman her şeyi kazanan Cristiano Ronaldo gibi şampiyonluklar kazanması gerekiyor.

Burada henüz neredeyse hiçbir şey kazanamadı. Bu yüzden ona yardım edip edemeyeceğime bakacağım. Aynı dili konuşuyoruz, bu yüzden kolay olacak çünkü ikimiz de Portekizliyiz."