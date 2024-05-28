Jorge Jesus'un geleceği belli oldu

Kaynak: İHA
Jorge Jesus'un geleceği belli oldu

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’ı çalıştıran Jorge Jesus, sözleşmesi 1 yıl daha uzattı.

Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyonluk yaşayan Al Hilal takımı, Teknik Direktörü Jorge Jesus ile yola devam kararı aldı. Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Al Hilal'in ile anlaşan 69 yaşındaki Portekizli teknik direktör ilk sezonunda ligde ve Suudi Arabistan Süper Kupa'sında zafere ulaştı.

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Jesus ayrıca sezon içerisinde üst üste aldığı 34 maçlık galibiyet serisiyle de dünya rekoru kırdı.

Başarılı teknik direktör idaresindeki Al Hilal, 34 maçta 31 galibiyet, 3 beraberlik alarak 96 puanla namağlup şampiyon olurken, Mavi-beyazlı kulüp, sezonun sona ermesiyle birlikte deneyimli teknik adamla 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

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