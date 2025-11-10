Fenerbahçe'ye büyük ümitlerle gelen teknik direktör Jose Mourinho sarı lacivertlilerde büyük düş kırıklığı yarattı. Yolların ayrılmasından sonra Benfica'ya imza atan Portekizli hoca "En üst seviyeye döndüm" diyerek Fenerbahçeli taratarların kalbini kırdı. Ancak Mourinho'nun işleri hem ligde hem Avrupa'da iyi gitmiyor. Jose Mourinho ile 3 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Benfica, toplamda 4 maçtan da yenilgiyle ayrıldı ve son sıraya demir attı.

Ligde de Benfica, Portekiz Ligi'nde 16. sırada yer alan Casa Pia'yı Estadio da Luz'da konuk etti. Ev sahibi 17'de Georgiy Sudakov ve 60'da Vangelis Pavlidis filelere gönderdiği topla 2-0 öne geçti.

Benfica kalecisi Trubin, Casa Pia karşısında penaltıyı çıkardı ancak takımın stoperi Araujo dönen topu inanılmaz bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi! pic.twitter.com/AbhVzT3vzo — Tivibu Spor (@tivibuspor) November 9, 2025

NADİR GÖRÜLECEK BİR GOL

Ancak kolay görünen karşılaşmada işler bir anda terse döndü. Casa Pia, 65'te penaltı kazandı. Cassiano'nun vuruşunda Anatolin Trubin topu çevirmeyi başardı. Dönen topu kornere atmak isteyen Tomas Araujo ise futbol sahalarında nadir görülecek bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. Farkın bire düşmesiyle stadyumda gergin anlar yaşanmaya başladı. Benfica taraftarının korktuğu 90+1'de başına geldi. Renato Nhaga skoru 2-2'ye getiren golü attı ve maç bu skorla bitti. 25 puanda kalan Benfica lider Porto'nun 6 puan gerisine düştü.

Benfica'ya kendi evinde Casa Pia şoku!



90+1'de Nhaga attı, Mourinho'nun takımı yıkıldı.



Maç sonucu: Benfica 2-2 Casa Pia pic.twitter.com/60FKKwafD1 — Tivibu Spor (@tivibuspor) November 9, 2025

MOURİNHO HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Maçın son düdüğünden sonra sahaya giren teknik direktör Jose Mourinho ve sportif direktör Mario Branco hakeme yönelik çok sert tepki gösterdi ve üzerine yürümeye çalıştı. Teknik ekiptekiler, Mourinho ve Mario Branco’yu sakinleştirerek alandan uzaklaştırdı. Mücadele sonrası konuşan Mourinho şunları söyledi: "Hakemin verdiği penaltıyı anlamak çok zor ama VAR'ın neden müdahale etmediğini anlamak daha da zor. VAR ne işe yarıyor? Dünkü maçta yaşananlar. 1 hafta önce yine başka bir maçta yaşananlar. Bu konulara girmek istemiyorum. Ceza almadan konuşmaya çalışıyorum."