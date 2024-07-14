Jose Mourinho o isimlerin üzerini çizdi

Fenerbahçe yeni sezonu dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde 25 Haziran'da açtı. İlk etap kamp çalışmaları için Düzce'deki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'ne giden Sarı-Lacivertli ekip burada oynadığı hazırlık maçında Petrolul'u 2-1 yendi.

Ardından yurt dışı kampı için Avusturya'nın yolunu tutan Fenerbahçe burada da 3 hazırlık karşılaşması yaptı. Avusturya ekibi Admira Wacker ile 1-1 berabere kalan Kanarya, Hırvatistan ekibi Hajduk Split’e 1-0 yenildi. Kampın son hazırlık karşılaşmasını Fransız temsilcisi Strasbourg ile oynayan Fenerbahçe 4-0'lık skorla kazandı, İstanbul'a döndü.

Teknik direktör Jose Mourinho 20 günlük sürede takımı tanıma fırsatı yakaladı. Gidecek ve kalacak oyuncuları belirleyen Portekizli çalıştırıcı, hazırladığı raporu yönetime sundu. Tecrübeli hocanın kamp boyuncu yeterli performansı sergileyemeyen Miguel Crespo ve Miha Zajc'ın üzerini çizdi.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Mourinho'nun gözüne giremeyen iki futbolcu satış listesine kondu. Crespo ile Arda Turan'ın çalıştırdığı, Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'un ilgilendiği, Zajc'ın menajerinin de yurt dışında kulüp aramaya başladığı öğrenildi.