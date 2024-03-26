Jose Mourinho Real Madrid'de yaşadığı hayal kırıklığını açıkladı

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Jose Mourinho Real Madrid'de yaşadığı hayal kırıklığını açıkladı
Portekizli ünlü teknik direktör Jose Mourinho çarpıcı açıklamalar yaptı.

Roma’dan ayrılan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Suudi Arabistan’da bir takımı çalıştırma olasılığı üzerine düşüncelerini paylaştı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ile yaptığı röportajda Mourinho, “Cristiano’nun Al Nassr’a transferi yeni bir dönemi başlattı. Suudi Arabistan’da bir takım yönetip yönetmeyeceğim konusunda emin değilim; bu soruyu ileride tekrar sormanız gerekecek. Ancak ‘asla’ dememeyi öğrendim.” şeklinde konuştu.

Mourinho, daha önceden Suudi Arabistan’dan aldığı teklifleri de doğruladı ve “Suudi Arabistan’dan cazip bir maddi teklif aldım, fakat Roma’da olduğum için ayrılamazdım ve teklifi geri çevirdim.” dedi.

Ayrıca, Mourinho iki kez Portekiz Milli Takımı’nı yönetme fırsatının doğduğunu belirtti ve “Bu fırsatlardan biri Real Madrid’de çalışırken geldi. Amacım yarı zamanlı olarak Portekiz Milli Takımı’nı yönetmekti, ancak Florentino Perez bunun mümkün olmadığını söyledi.” ifadelerini kullandı.

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