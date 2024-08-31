Jose Mourinho'dan olay sözler: Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Alanyaspor maçından sonra düzenlediği basın toplantısında Galatasaray'la ilgili olay yaratacak bir iddiada bulundu.

Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

"Umarım bu sezon 50'den fazla maç oynarız. Umuyorum ve öyle olacağını düşünüyorum. Öyle olunca takıma ve tüm oyunculara ihtiyacınız var.

Sezon içinde sakatlık ve kart cezaları oluyor. Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor ama onun dışındaki takımlar görüyor.

Milli aralar olacak ve genelde oyuncular buralardan kötü döner. Bunları korumanın en iyi yolu rotasyondur. Ön bölgede Tadic, Dzeko ve Maximin ile maça başladık ama sonra İrfan Can, Nesyri ve Cenk oynadı. Bu çeşitliliklerimiz var ama orta sahada eksiklerimiz vardı. Krunic ve Zajc benim fikirlerime uymadığı için orada eksiğimiz vardı. Şimdi oraya oyuncu alıyoruz.

Amrabat için İsmail ya da Fred'in pozisyonu diyemeyiz, biz 3 orta saha oynuyoruz. İyi bir kadromuz olacak."

