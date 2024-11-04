Jose Mourinho'dan Trabzonspor derbisi sonrası dikkat çeken paylaşım

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Jose Mourinho'dan Trabzonspor derbisi sonrası dikkat çeken paylaşım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, hakem yönetimine tepki göstermişti. Sert açıklamalarda bulunan Portekizli çalıştırıcı, penaltı bekledikleri pozisyonu sosyal medya hesabından paylaşmış ve "İzleyin ve gülün. Eğer beğendiyseniz bütün maçı izleyin çünkü komedi bu pozisyonla bitmedi." ifadelerini kullanmıştı. Mourinho'dan yeni bir paylaşım daha geldi.

MOURINHO'DAN YENİ PAYLAŞIM

Jose Mourinho yeni paylaşımında Bright Osayi-Samuel'e Denswil'in müdahalesine yer verdi. Portekizli çalıştırıcı paylaşımında, "Sarı formalıya yapılınca sadece sarı kart." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho'nun paylaşımı şöyle:

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