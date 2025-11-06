UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde Benfica, sahasında Bayer Leverkusen'i konuk etti. Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi Alman ekibi tek golle kazandı.

Leverkusen'e galibiyeti getiren golü 65. dakikada Patrik Schick attı. Bu sonucun ardından Benfica'nın Devler Ligi'nde puan hasreti sürdü.

Jose Mourinho'nun kabusu bitmiyor!

JOSE MOURINHO ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3'TE 0 ÇEKTİ

Benfica'da 4 Şampiyonlar Ligi maçının 3'ünde takımın başında Jose Mourinho yer aldı. Portekizli teknik adam, kırmızılılarla çıktığı maçlarda hiç puan alamadı.

Benfica, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçında Ajax'a konuk olacak.

