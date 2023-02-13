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Depremde ailesini kaybeden 1 kız çocuğunu evlat edinecek. Josef de Souza açıkladı

Deprem bölgesine gelerek depremzedelere destek olan Josef de Souza, depremde ailesini kaybetmiş 1 kız çocuğunu evlat edinmek istediğini söyledi.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 20:16
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Josef de Souza 1 kız çocuğunu evlat edinecek

Depremde ailesini kaybeden 1 kız çocuğunu evlat edinecek. Josef de Souza açıkladı
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Beşiktaşlı futbolcu Josef De Souza da bölgeye giderek enkaz altından çıkarılan çocuklarla bir araya gelip depremzedelere forma hediye etti. 
Josef, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise depremde ailesini kaybetmiş 1 kız çocuğunu evlat edinmek istediğini belirtti.
Brezilyalı oyuncu, "Eşimle yaptığım konuşmada tüm bu sürecin sonunda mümkünse bir kız evlat edinmeye karar verdim. Elbette bunu tüm yasal sorumluluklarını yerine getirerek ve iyice araştırılarak yapmak isteriz. Ama öncelikle tüm çocuklarımıza iyi bakılabilecek yetimhaneyi birlikte kurabilmemiz için aylık destek verebilecek olan arkadaşlarıma ihtiyacım olacak" ifadelerini kullandı.

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