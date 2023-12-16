Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig'e geri dönüyor

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Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig'e geri dönüyor
Süper Lig'den 3-4 kulüp geçtiğimiz sezonu Çin ekibi Beijing Guoan'da geçiren Josef de Souza ile temasa geçti.

Fanatik’in haberine göre daha önce ligimizde 2016-2019 yılları arasında Fenerbahçe ve 2021-2023 yılları arasında Beşiktaş formaları giyen Brezilyalı yıldız Josef De Souza Süper Lig’e geri dönmeye hazırlanıyor.

3-4 SÜPER LİG KULÜBÜ TEMASTA
Halihazırda Çin’in Beijing Guoan takımında forma giyen 34 yaşındaki orta sahanın 3-4 Süper Lig kulübü ile temas halinde olduğu iddia edildi.

EN CİDDİ İLGİ BAŞAKŞEHİR'DEN
Josef de Souza ile ilgilenen en ciddi Süper Lig kulübünün ise sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Başakşehir olduğu öğrenildi.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLAMIŞTI
Deneyimli futbolcu MKE Ankaragücü maçında sahaya giren bir taraftara müdahale ettiği için kırmızı kart görmüş olayın ardından düzenlediği basın toplantısında ağlayarak Türkiye'de kendini güvende hissetmediğini söylemişti.

4 GOL KAYDETTİ
Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig ekibi Beijing Guoan 20 maça çıkan Josef de Souza 4 gol kaydetti.

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