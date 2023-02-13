﻿Enkaz altından çıkarılan Arda'ya söz vermişti: Josef de Souza Adana'ya gitti

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler yıkım yarattı. Toplam 10 ilde can kayıpları yaşandı. Bölgeye yardım kampanyaları başlatılırken, futbol dünyası da bu çalışmaların ön saflarında yer aldı.

Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde depremin 128. saatinde enkaz altından çıkarılan 13 yaşındaki Arda Can Övün'e arama kurtarma ekipleri arasında yer alan Afet Gönüllüleri Derneği üyeleri, Beşiktaş forması sözü vermişti. Bu gelişmeyi takip eden Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya takım kaptanlarına seslendi.

Asbaşkan Serhan Çetinsaya'nın bu çağrısına Beşiktaş'ın Brezilyalı kaptanı Josef de Souza cevap verdi. Yıldız orta saha, Adana'ya gitti. Hastanede tedavi altında olan Arda'ya bir video çeken Josef, yarın birlikte olacaklarını söyledi.

"FORMANI GETİRDİM"

Josef de Souza, paylaştığı videoda "Arda selamlar, ben Josef de Souza. Adana'yım, formanı getirdim. Yarın birlikteyiz, kucak dolusu sevgiler" ifadelerini kullandı.

