Josef de Souza geri dönüyor

Kaynak: Haber Merkezi
Josef de Souza geri dönüyor

Başakşehir'den ayrılan Josef de Souza eski takımına dönüyor.

Daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giyen, geçen sezon da Başakşehir'de forma giyen Josef de Souza'nın eski takımına geri döneceği öğrenildi.

Başakşehir'den ayrılan Josef de Souza'nın 17 yıl önce futbola başladığı Brezilya kulübü Vasco da Gama ile anlaştığı belirtildi.

Brezilya basınından Globo'nun haberine göre anlaşma tamamlandı.

35 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlede Brezilya kulübüne imza atacağı haberde yer aldı.

Josef de Souza sırasıyla Vasco da Gama, Porto, Gremio, Sao Paolo, Fenerbahçe, El Ehli, Beşiktaş, Bejing Gouan ve Başakşehir takımlarında forma giydi.

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