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Josef'ten duygusal açıklama

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü atan Josef de Souza, Konyaspor maçı sonrası konuştu.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 18:47
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Josef de Souza Konyaspor galibiyeti sonrası konuştu

Josef'ten duygusal açıklama
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Josef yaptığı açıklamada, "Zor bir mücadele Konyaspor'a karşı burada oynamak. Maça tabiri caizse 1-0 geride başladık. Geri çevirmek kolay değildi.

Savaştık, sonuna kadar mücadele ettik. Karşılığını da son anlarda aldık. En iyi oynadığımız maçlardan biri değildi ama son ana kadar mücadele edip mükafatımızı aldık." dedi.

Tecrübeli orta saha ayrıca, "(Gözyaşlarına zorla hakim olarak) Beşiktaş taraftarına teşekkür ettim, gol sevincimde. Bu sezon zor bir dönemden geçiyorum. Bugün de ağırlarla oynadım. Dizimde bir ağrı var. Ağrılarla oynamaya devam ediyorum.

Hala ağrım var. Yüzde yüz 100 Josef'i bazen gösteremiyorum. Testler olacak, umarım bir şey çıkmayacak. Sakatlığım en iyi performansımı göstermemi engelliyor.

Elimden geleni yapıyorum ama eleştirilebiliyorum. Fedakarlık yaparak oynamaya çalışıyorum, bunu bilmiyorlar. Ben her şeyimi vermeye çalışıyorum. Bu ağrılar beni zorluyor.

Takımıma her zaman yardımcı olmak istiyorum. Taraftarın desteği benim için çok önemli. Umarım çok iyi olacağım." diye konuştu.

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Işık İpek Su SOYKÖK
14.01.2023 19:04
Tanrı" m Beşiktaş'ım yorulmasın, üzülmesin.  
 
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