Josef de Souza'dan çarpıcı Halil Umut Meler yorumu

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Josef de Souza'dan çarpıcı Halil Umut Meler yorumu
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Josef de Souza, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, Halil Umut Meler'i yumruklaması ile ilgili açıklama yaptı.

2022 yılında oynanan Ankaragücü Beşiktaş maçında bir holigan sahaya girip Beşiktaşlı futbolculara uçan tekme atmıştı. Josef De Souza da kendisini ve takım arkadaşları korumak için holigana tekme atmış ve kırmızı kart görmüş ve 1 maç ceza almıştı. Josef o dönem bunun haksızlık olduğunu söyleyip isyan etmişti.

Ankaragücü Rizespor karşılaşması sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı, akıllara Josef de Souza geldi.

Suskunluğunu bozan Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

İşte Josef de Souza'nın o paylaşımı;

"Birçok Türk televizyon programı hakemin başına gelenleri konuşmak için beni çağırıyor. Söyleyecek pek bir şeyim yok. Aslında geçen sene her şeyi söyledim ve bu hala geçerli. Hakem Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Federasyonun da hakemlere ve aynı zamanda oyunculara yönelik bu tür davranışlara karşı daha katı düzenlemeler yapmasını diliyorum. Bir takım arkadaşımı savunduğum için yargılandım ve şimdi zaman haklı olduğumu gösteriyor "

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