Beşiktaşlı Josef'ten Arapları çıldırtacak Ronaldo paylaşımı

37 yaşındaki yıldız Haziran 2025'e kadar geçerli 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza sonrası bir açıklama yapan Ronaldo, "Al Nassr'ın vizyonu oldukça ilham verici ve etkileyiciydi. Bir an önce takım arkadaşlarıma katılmak için heyecanlıyım" dedi.

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, bu transferin ardından şu paylaşımı yaptı:

"Sn. Spor Bakanı, sizi bu büyük transferden dolayı tebrik etmek ve ardından diğer takımlar için büyük sözleşmeler imzalamadan önce Arap kulüplerinin FIFA'ya olan borçlarını ödemenizi tavsiye ediyorum."

Josef de Souza 2019-2020'de Suudi Arabistan takımlarından Ahli'de forma giymişti.