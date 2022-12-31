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Beşiktaşlı Josef'ten Arapları çıldırtacak Ronaldo paylaşımı

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımı ile sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo ile ilgili çok çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 13:17
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Josef de Souza'dan Ronaldo transferine flaş yorum

Beşiktaşlı Josef'ten Arapları çıldırtacak Ronaldo paylaşımı
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37 yaşındaki yıldız Haziran 2025'e kadar geçerli 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza sonrası bir açıklama yapan Ronaldo, "Al Nassr'ın vizyonu oldukça ilham verici ve etkileyiciydi. Bir an önce takım arkadaşlarıma katılmak için heyecanlıyım" dedi. 

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, bu transferin ardından şu paylaşımı yaptı:

"Sn. Spor Bakanı, sizi bu büyük transferden dolayı tebrik etmek ve ardından diğer takımlar için büyük sözleşmeler imzalamadan önce Arap kulüplerinin FIFA'ya olan borçlarını ödemenizi tavsiye ediyorum." 

Josef de Souza 2019-2020'de Suudi Arabistan takımlarından Ahli'de forma giymişti.

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