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Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor. Josef'ten sonra onlar da ayrılmaya yakın

Beşiktaş'ta kadro planması sürüyor. Siyah Beyazlılar'da Josef de Souza'nın ayrılığının ardından birkaç oyuncunun da ayrılması gündeme geldi.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 13:49
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Josef De Souza'dan sonra onlar da ayrılmaya yakın

Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor. Josef'ten sonra onlar da ayrılmaya yakın
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Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız veren Beşiktaş, bir yandan da yeni transferlere yer açmak için harekete geçti.

BİRKAÇ İSİM DAHA GİDECEK
İlk olarak Beşiktaş'ın başarılı orta sahası Josef de Souza, Çin Ligi takımlarından Beijing Guoan'a transfer oldu. Kartal, Josef'le karşılıklı anlaşarak ayrılığın gerçekleştiğini TFF'ye bildirdi. Beşiktaş'ta Josef'in ayrılığından sonra birkaç ismin daha takımdan ayrılacağı ifade ediliyor.

N'KOUDOU İDDİASI GÜÇLENİYOR
Siyah-Beyazlılar'ın Kamerunlu yıldız futbolcu Kevin N'Koudou ile de yollarını ayıracağı iddia edildi. 2019 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan transfer edilen Kevin N'Koudou'nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 4 sezondur Kara Kartal'da forma giyen Kevin N'Koudou, Beşiktaş ile çıktığı 107 karşılaşmada 21 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

WELINTON VE ATIBA DA YOLCU
Bunun dışında Atiba ve Welinton'un da kadroda yer açmak için gönderileceği ifade ediliyor. Welinton'a takım arandığı belirtililyor. Bu ayrılıklara teknik patron Şenol Güneş'in de onay verdiği gelen haberler arasında yer alıyor.

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