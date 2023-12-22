Josef de Souza'nın yeni takımı belli oldu. Türkiye'ye dönüyor

Beşiktaş'tan ayrılıp Beijing Guoan'a transfer olan Josef de Souza'nın, Çin takımıyla olan sözleşmesi yıl sonunda bitecek.

Adı bazı Türk ekipleriyle anılan Josef, bugün yaptığı paylaşım sonrası gündem oldu.

''GERİ GELİYORUM''

Brezilyalı futbolcu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ''Geri geliyorum'' notunu düştü.

Josef'in bu hareketi kısa sürede binlerce beğeni alırken, akıllara 'Türkiye'ye mi transfer olacak?' sorusunu getirdi.

BAŞAKŞEHİR'E TRANSFER OLACAK!

Fanatik'in haberine göre; Josef de Souza Başakşehir ile anlaşma sağladı.

Brezilyalı yıldız ismin devre arası Başakşehir ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

SÜPER LİG KARNESİ

Josef, Fenerbahçe forması ile 136 maça çıkarken 16 gol attı ve 6 asist yapmıştı.

Beşiktaş'ta ise 88 maçta 9 gol atarken, 4 asistlik performans sergilemişti.