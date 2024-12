Josef Fares yeni oyunu Split Fiction'ı tanıttı

Hazelight Studios'un ünlü kurucusu Josef Fares, yeni oyunu Split Fiction ile oyuncuları alışılmadık bir yolculuğa çıkarıyor. Bu oyun, Fares’in önceki projelerinden Brothers: A Tale of Two Sons, A Way Out ve It Takes Two gibi oyunlara benzer bir oynanış sunuyor. Ancak, Split Fiction hem görsel hem de tematik açıdan farklı bir deneyim sunuyor. Bilim kurgu ve fantastik öğeleri harmanlayan bu oyun, oyuncuları iki ana karakter olan Mio ve Zoe’nin zihinlerinde bir yolculuğa çıkarıyor.

Split Fiction'ın hikayesi, Mio ve Zoe adlı iki yazarın, Rader Yayıncılığı'na yaptığı ziyaret sırasında başlıyor. Yayıncı, bir yazarın hikayesini gerçeğe dönüştürebilen bir teknoloji geliştirmiştir. Ancak, teknoloji arızalandığında, iki yazarın hikayeleri birbirine karışır. Bu, Zoe'nin karanlık bir bilim kurgu evrenine, Mio'nun ise peri masalları ve büyü dolu bir fantastik dünyaya sürüklenmesine neden olur. Oyuncular, bu iki karakteri kontrol ederek hem bilim kurgu hem de fantastik dünyada aksiyon dolu maceralara atılırlar.

Oyun, görsel açıdan da büyük bir ilerleme kaydetmiş. It Takes Two’daki stilize edilmiş grafiklerden çok daha gerçekçi ve detaylı bir dünyaya adım atılıyor. Aksiyon, platform öğeleri ve dövüşler gibi klasik unsurların yanı sıra, her bölümde farklı görevler ve yan hikayeler de bulunuyor. Fares, oyuncuların bu yan görevlerde yer alan sıra dışı senaryoları keşfetmesini istiyor. Bu görevler arasında, uçan domuzlar ve devasa fantastik goriller gibi çılgın sahneler yer alıyor.

Fares’in yeni projesi, Split Fiction, hem grafiksel hem de hikaye anlatımı açısından yeni bir döneme işaret ediyor ve oyunculara heyecan verici bir deneyim sunuyor.