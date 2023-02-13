Josef de Souza evlat edinebileceğini açıkladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen deprem, büyük yıkımlara neden oldu.

Deprem sonrası Beşiktaş'ın yıldızı Josed de Souza açıklamalarda bulundu.

Brezilya basınından Globo Esporte'ye röportaj veren futbolcunun demeçleri dikkat çekti.

Josef de Souza depremzede bir çocuğu evlat edinebileceğini açıkladı.

JOSEF AFET BÖLGESİNE GİTTİ

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta sahası Josef de Souza yaşanan deprem felaketinin ardından hayranlarına yardım çağrısında bulundu. Doğum gününde depremzedeler için bağış IBAN'ı paylaşan Brezilyalı orta saha, Mersin'e giderek afetzede çocuklara destek verdi.

''BENİ SEVMEYEN GALATASARAY TARAFTARLARINDAN MESAJ ALDIM''

Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından tüm ülkenin tek yürek olduğunu vurgulayan Josef de Souza, "Takımlar arasındaki rekabetten dolayı beni sevmeyen Galatasaray taraftarlarından bile mesajlar aldım. Ayrıca ayrıldığım takım Fenerbahçe'nin çoğu benden hoşlanmayan taraftarlarından da mesajlar aldım. Şimdi hepsi yardımlar için bana teşekkür ediyor" ifadelerini kullandı.

"DOĞUM GÜNÜ KUTLAMA ZAMANI DEĞİLDİ"

Doğum gününü kutlamamasıyla ilgili gelen soruya Josef de Souza, "Doğum günümdü ama kutlama yapacak zaman değildi. Türkiye halkına yardım etme zamanı" cevabını verdi.

EVLAT EDİNME MESAJI

Josef de Souza son olarak depremzede bir çocuğu evlat edinebileceğinin sinyalini verdi. Josef de Souza açıklamasında, "Türkiye'de devletin evlat edinme süreçlerine katılmak isteyenler için bir web sitesi açtığını öğrendim. Mersin seyahatimde kim bilir, ailemiz için bu kız çocuğuyla ilgili bir işaret alabilirim" diye konuştu.