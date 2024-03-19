Joshua Kimmich 3 büyüklerin ilgisini çekti

Sky Sports'a göre, Manchester City, Liverpool ve Arsenal gibi Premier Lig devleri, 29 yaşındaki Alman futbolcuyla şimdiden iletişime geçmiş durumda.

Florian Plettenberg'in raporuna göre, 2025'te sözleşmesi sona erecek ve henüz Bayern Münih ile yeni bir anlaşma görüşmesine başlamamış olan Kimmich için, Alman kulübü bu yaz gelecek teklifleri değerlendirmeye ve uygun olanı kabul etmeye açık.

31 Maçta Etkili Performans

Kimmich, bu sezon Bayern Münih ile çıktığı 31 resmi maçta 1 gol ve 8 asistlik katkı sağlayarak etkili bir performans sergiledi.