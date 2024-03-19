Joshua Kimmich 3 büyüklerin ilgisini çekti

Kaynak: Haber Merkezi
Joshua Kimmich 3 büyüklerin ilgisini çekti
Bayern Münih ile bu sezon sonunda yollarını ayırmayı planlayan Kimmich, Avrupa'nın önde gelen takımlarının radarına takıldı.

Sky Sports'a göre, Manchester City, Liverpool ve Arsenal gibi Premier Lig devleri, 29 yaşındaki Alman futbolcuyla şimdiden iletişime geçmiş durumda.

Florian Plettenberg'in raporuna göre, 2025'te sözleşmesi sona erecek ve henüz Bayern Münih ile yeni bir anlaşma görüşmesine başlamamış olan Kimmich için, Alman kulübü bu yaz gelecek teklifleri değerlendirmeye ve uygun olanı kabul etmeye açık.

31 Maçta Etkili Performans
Kimmich, bu sezon Bayern Münih ile çıktığı 31 resmi maçta 1 gol ve 8 asistlik katkı sağlayarak etkili bir performans sergiledi.

Son Haberler
Haber alınamayan vatandaş evinde ölü bulundu Yerel Haberler
Haber alınamayan vatandaş evinde ölü bulundu
PFDK kararları. Son durum Spor
PFDK kararları. Son durum
Son dakika... Arda Turan'a vergi kaçırdığı için 1 yıl hapis 633 bin euro para cezası Gündem
Son dakika... Arda Turan'a vergi kaçırdığı için 1 yıl hapis 633 bin euro para cezası
Son dakika… Malatya’da deprem Gündem
Son dakika… Malatya’da deprem
Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe tehdidi Spor
Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe tehdidi
Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi Ekonomi
Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi