Joshua King'in şoförünün ölümünün perde arkası ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Norveçli yıldızı Joshua King'in Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada şoförünün hayatını kaybettiğini dile getirmişti. Öte yandan loför Murat Adkovayçin'i öldüren şahıs tutuklandı.

Joshua King'in şoförünün ölümünün perde arkası ortaya çıktı

Editör: Barış Atakan

Fenerbahçe'nin golcüsü Joshua King’in, Rizespor’a attığı golü armağan ettiği özel şoförünün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

King, golünün ardından duygusal açıklamalarda bulunmuş “Maalesef şoförümü, aynı zamanda amcam gibi çok yakınım olarak gördüğüm bir kişiyi kaybettim. O bizim için bir aile gibiydi. Çok yakındı. Her gün oğlumu okula götürüyordu, ailemi her yere götürüyordu. Ben onu sanki ailemden amca gibi görüyordum. Dört gün önce vefat etti. İki gün önce cenazesine katıldım ve bu maçtan önce de ‘Eğer bugün gol atarsam ona armağan edecektim’ düşündüm. Benimle çalışmaya başlamadan önce Fenerbahçeli değildi ama benimle çalışmaya başladıktan sonra yavaş yavaş Fenerbahçeli oldu” demişti.

King’in bu açıklamasının ardından Murat Adkovayçin’in nasıl öldüğü merak konusu oldu.

Adkovayçin’in 25 Eylül tarihinde Ümraniye, Esenkent mahallesinde yaşanan bir kavga sonucu darp edildiği 3 gün sonra hastanede hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Polis kayıtlarına göre saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda özel şoför olarak çalışan Murat Adkovayçin, eşi Z.G.(32) ile mangal yaptığı sırada daha önceden tartışmalı olduğu akrabası Muhammed Can U.(28)’in yanlarına geldiğini belirlendi.

İkili arasında yeniden başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü bu sırada Murat Adkovayçin’in göğsüne ve başına aldığı darbelerle yere yığıldığı belirlendi.

Murat Adkovayçin hastanede tedavi altına alınırken, gözaltına alınan şüpheli Muhammed Can U., gözaltına alınarak kasten yaralama suçundan ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Hastanede tedavi gören Murat Adkovayçin, 28 Eylül 2023 tarihinde hayatını kaybetmesi üzerine, şüpheli Muhammed Can U. Savcılık talimatıyla bir kez daha yakalandı.

Bu kez cinayet suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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