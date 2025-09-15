Jota Silva "Goller, asistler vaat etmeyeceğim"

Siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalında açıklamalarına yer verilen Portekizli oyuncu, "Çok şey vaat etmeyi sevmem. Goller, asistler vaat etmeyeceğim. Ama sahada kulübün hedeflerine ulaşması için tüm gücümü vereceğime söz veriyorum. Yaptığı işe tutkulu, kararlı ve hırslı bir oyuncuyum. Her top için savaşırım, pes etmem ve kulübün hedeflerine ulaşmasına gerçekten çok yardımcı olmak istiyorum. Burada çok mutlu olmak istiyorum. Asla vazgeçmeyen, sonuna kadar mücadele eden bir oyuncuyum. Bu özelliğimin kulübün başarısına maksimum katkı sağlamama çok yardımcı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Beşiktaş'ı kariyerinde doğru bir adım olarak nitelendiren Jota, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Bu kariyerimde atmak istediğim bir adımdı. Buradaki karşılanmam gerçekten inanılmazdı. Daha iyi bir karşılama isteyemezdim. Beşiktaş'ın ilgisini duyduğumda her şey benim için çok netti. Bu fırsatı değerlendirmek istiyordum. Bunun kariyerimde doğru bir adım olduğunu düşündüm. Gelişmek ve büyümek için böyle bir meydan okumaya ihtiyacım vardı. Bu yüzden ben ve bu süreçte yer alan herkes, her şeyi hemen gerçekleştirmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Kazanma konusunda takıntılı olduğunu aktaran siyah-beyazlı futbolcu, "Büyük hedefler için savaşan kulüplerde oynamaya her zaman tutkuyla bağlıyım. Her zaman daha fazlasını isteyen, gelişmek ve kazanmak isteyen kulüpler. Ben kazanma konusunda takıntılıyım, Beşiktaş da aynı. Bu konuda ortak yanımız var. Hem bunun hem de taraftarların tutkusu, şehrin tutkusu, kulübü destekleyen herkesin sevgisi bu meydan okumayı kabul etmemde belirleyici oldu." ifadelerini kullandı.

"SAKATLIK YÜZÜNDEN HİÇ MAÇ KAÇIRMADIM"

Sakatlık yüzünden hiç maç kaçırmadığını vurgulayan Portekizli, şöyle devam etti:

"Profesyonel olduğumdan beri sakatlık yüzünden hiç maç kaçırmadım. Bununla gurur duyuyorum çünkü vücuduma çok iyi bakarım. Dinlenmeye, beslenmeye ve antrenmana çok önem veriyorum, kendimi maçlarda en iyisini vermek için en iyi şekilde hazırlıyorum. Tabii ki her şey bizim kontrolümüzde değil, sakatlıklar yaşanabilir ama sakatlıkları önlemek ve daha güçlü olmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim. Sakatlık yüzünden maç kaçırmadan kariyer sürdürmek ve takıma her zaman yardımcı olabilmek harika bir durum. Bu yıl da farklı olmasını istemiyorum. Her maça, her antrenmana takıma yardım etmek için hazır olmak istiyorum."

Yeni takımında ilk golünün hayalinden bahseden Jota, "İlk golümü hayal edersem, muhtemelen tünelden çıkınca sol taraftaki kaleye belki bir ortayla gelen kafa golü olur. Bundan çok keyif alırım. En büyük hedefim takıma hedeflerine ulaşmasında yardımcı olmak. Her zaman bireysel başarıdan çok takımı öne koyarım. Buradaki herkesin de aynı düşüncede olduğunu görüyorum. Hiç şüphesiz bir şekilde Beşiktaş’ın bu sezon büyük işler başarmasına, sahada en iyisini yapmasına katkıda bulunmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Beşiktaşlı taraftarlara da mesaj gönderen tecrübeli oyuncu, "Her maçta, her anda gösterdikleri tutkuyu sürdürsünler. Bize verdikleri destekle sanki sahada bir kişi fazlaymışız gibi hissettiriyorlar. Bu desteği sahada hissetmek için sabırsızlanıyorum." dedi.