JPMorgan CEO'suna göre resesyon ihtimali sürüyor

Kaynak: Bloomberght
JPMorgan CEO'suna göre resesyon ihtimali sürüyor
JPMorgan CEO’su Jamie Dimon piyasa beklentilerine oranla resesyonu daha yüksek ihtimal olarak görüyor.

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon ABD’de resesyon ihtimalinin “masadan kalkmadığını” söyledi, yine de Fed’in faizleri indirmeden önce beklemesi gerektiğini söyledi.
Dimon, Avustralya’da yayımlanan video mesajında “Dünya yüzde 70-80 ihtimalle yumuşak iniş yaşanmasını fiyatlıyor. Bence önümüzdeki yıl veya iki yıl içinde yumuşak iniş ihtimali bunun yarısı. En kötü senaryo stagflasyon olur” ifadelerine yer verdi.
Ekonomik göstergelerin Kovid-19 tarafından çarpıtıldığını ve bu verilere temkinle yaklaştığını söyleyen Dimon Fed için “Her zaman hızlı ve dramatik bir şekilde faiz indirebilirler. Burada güvenilirlikleri biraz tehlikede. ABD’de işsizlik şu anda çok düşük, ücretler artmaya devam ediyor” açıklamasında bulundu.

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