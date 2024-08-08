JPMorgan CEO'sundan resesyon beklentisi

Kaynak: Haber Merkezi
JPMorgan CEO'sundan resesyon beklentisi

JPMorgan Chase & Co. İcra Kurulu Başkanı Jamie Dimon mevcut durumda durgunluğun söz konusu olduğunu söyledi.

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon "yumuşak iniş" ihtimalinin hala yüzde 35 ila yüzde 40 civarında olduğuna inandığını ve aklındaki en olası senaryonun resesyon olduğunu ifade etti.
Dimon, Fed'in yeşil ekonomi ve orduya gelecekte yapacağı harcamalardan dolayı enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürebileceği noktada "biraz şüpheci" olduğunu söyledi.
Jeopolitik riskler ve niceliksel sıkılaşma adımlarının uygulanmasına rağmen, hala belirsizliklerin olduğunu söyledi.
Dimon, her zaman geniş bir sonuç yelpazenin var olduğunu, hafif bir durgunluk, hatta daha sert bir durgunluk yaşanırsa, iyi olacakları konusunda tamamen iyimser olduğunu belirterek, sert bir inişin istenmeyeceğini söyledi.

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