JPMorgan Çin hisseleri tahminini değiştirdi

Kaynak: Haber Merkezi
JPMorgan Çin hisseleri tahminini değiştirdi

JPMorgan Chase & Co. yaklaşan ABD seçimlerinden dolayı Çin hisse senetleri için alım tavsiyesinden vazgeçti.

JPMorgan Chase & Co. yaklaşan ABD seçimleri sebebiyle artan volatilitenin yanı sıra büyümenin önündeki engeller ve ekonomik teşviklerin yetersizliğini sebep sunarak Çin hisse senetleri için alım tavsiyesi kararından vazgeçti.

Pedro Martins liderliğindeki stratejistlerin yayımladığı raporda, Çin’in hisseleri için tavsiyelerinin “al”dan “nötr”e düşürüldüğüne yer verdiler. Washington ve Pekin arasında yeni bir ticaret savaşı potansiyelinin hisseler üzerinde baskı yaratabileceğini söyleyen stratejistler, Çin’in ekonomik çöküşten kurtulma hamlelerinin ise “yetersiz” kaldığını belirttiler.

Analistler, “Potansiyel bir ‘Tarife Savaşı 2.0’ın (tarifelerin %20‘den %60’a çıkmasıyla) etkisi ilk tarife savaşından daha önemli olabileceğini, Çin’in uzun vadeli büyümesinin, tedarik zincirinin yer değiştirmesi olduğunu belirterek, ABD-Çin çatışmalarının genişlemesi ve devam eden iç sorunlar nedeniyle yapısal olarak düşme eğiliminde olmasını beklediklerini belirttiler.

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