JPMorgan: Türkiye'ye depremin zararı 25 milyar dolar

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin bina ve altyapıya verdiği doğrudan hasarın yarattığı maliyetin 25 milyar dolar seviyesinde olacağı tahmininde bulundu. Bu rakam GSYH'nin yüzde 2,5'ine denk geliyor. 25 Milyar dolar bugünkü kurdan 471 Milyar TL yapıyor.

JPMorgan ekonomisti Fatih Açelik, bankanın müşterilerine gönderdiği notta, "Türkiye'deki deprem trajik can kaybına yol açtı ve önemli ekonomik sonuçları olacak" ifadelerine yer verdi.

AKÇELİK ŞU İFADELERİ KULLANDI

"- Siyasi yönetim depremden önce bile faizlerin daha da indirileceği sinyali veriyordu. 18 Haziran'a kadar yapılması gereken seçimler öncesinde yeni faiz indirimleri yapılması olasılığını göz ardı edemiyoruz.

Ancak, Türkiye'de para politikası aktarım mekanizması çalışmadığından politika faizinin artık geçmişe kıyasla daha az önem taşıdığına inanıyoruz."

CAN KAYBI YÜKSELİYOR

İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki iki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açmıştı. AFAD'ın son açıklamasına göre deprem felaketinde 36 bin 187 kişi yaşamını yitirmişti.