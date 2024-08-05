JPMorgan dipten alım fırsatı

Kaynak: Haber Merkezi
JPMorgan dipten alım fırsatı

JPMorgan Chase & Co. analistleri dipten alım fırsatının yaklaştığını ifade etti.

JPMorgan Chase & Co.’nun hisse alım satım masası, teknoloji hisselerinden çıkışın “büyük ölçüde tamamlanmış” olabileceği ve dipten alıma geçmek için taktiksel bir fırsata “yaklaşıldığı” görüşünde olduğunu belirtti.

Pazartesi günü kurumun müşterilerine gönderilen John Schlegel imzalı notta, “Genel olarak, düşüşü satın almak için taktiksel bir fırsata yaklaştığımızı düşünüyoruz ve Taktiksel Konumlandırma Monitörümüz önümüzdeki birkaç gün içinde daha da düşebilir” ifadelerine yer verildi.

Aynı zamanda notta, “Güçlü bir toparlanma, önümüzdeki birkaç hafta içinde ISM, PMI, enflasyon ve perakende satışlar gibi gelecekteki makroekonomik verilere bağlı olacak” değerlendirmesinde bulunuldu.

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