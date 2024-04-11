JPMorgan görüş değiştirdi

ABD'nin mart ayı enflasyon verilerinin yüksek açıklanması dev banka JP Morgan'ın gelişmekte olan piyasa para birimleri ve yerel kurlara ilişkin görüşünde değişiklik yapmasına sebep oldu.

ABD'de tüketici fiyatlarının martta beklentilerin üstünde artması, Fed'in faiz indirimlerini eylüle kadar erteleyebileceğine yönelik beklentileri ortaya çıkardı.

JP Morgan yayınladığı müşteri notunda, Fed'in faiz indirimi yapmama olasılığının piyasaların yeniden fiyatlama yapması için yeterli olduğunu, risksiz faiz yatırımının yükseğe taşındığı ve gelişmekte olan piyasa para birimlerinin performansının faizlerin yükselişe direnmeye devam etme yeteneğini sınırladığını açıkladı.