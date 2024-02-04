JPMorgan TCMB'deki değişimi nasıl değerlendirdi?

Kaynak: Bloomberght
JPMorgan TCMB'deki değişimi nasıl değerlendirdi?
ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın yerine Başkan Yardımcısı Fatih Karahan’ın getirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

JPMorgan yetkilileri, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) artık daha şahin olabileceği yönündeki görüşleri sebebiyle TCMB'deki liderlik değişikliğini enflasyonun düşürülmesi ve lira açısından pozitif algıladıklarını söyledi. Yayımlanan notta, “Para politikasının önümüzdeki dönemde enflasyon görünümüne daha duyarlı olması muhtemel olduğundan faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalmasını bekliyoruz.” İfadelerine yer verildi.

"TCMB'deki liderliğin uzun ömürlülüğüne ilişkin belirsizlik devam ediyor"

Dr. Karahan'ın enflasyonla mücadele için para politikası ile maliye politikası arasında daha fazla koordinasyon sağlamasının beklendiği belirtilen notta, fakat TCMB'nin liderliğinin uzun ömürlülüğüne ilişkin belirsizliğin sürdüğü ve politika değişimleri konusunda şüphe uyandırdığı söyledi.

Diğer yandan, Karahan'ın atanması ile enflasyonla mücadele için para ve maliye politikaları arasında daha fazla eşgüdüm sağlanması ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

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