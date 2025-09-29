JSE Endeksi haftaya rekorla başladı

Güney Afrika Johannesburg Borsası (JSE) yeni haftaya rekorla başladı. JSE Endeksi yüzde 0,8 yükselişle 107.500 puanını aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Özellikle altın madenciliği hisseleri, küresel piyasalarda değerlenen altın fiyatlarının etkisiyle JSE'deki yükselişin lokomotifi olurken Sibanye yüzde 4,4, Harmony yüzde 4,3, DRDGold yüzde 3, AngloGold Ashanti yüzde 2,6 ve Gold Fields hisseleri yüzde 2,4 oranında arttı.

Kaynak dışı hisselerde de dikkate değer hareketlenmeler yaşandı. Perakende şirketi Boxer, yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 14’lük ciro artışı açıklamasının ardından yüzde 4,4 değer kazandı. Teknoloji hisseleri yüzde 1,9, inşaat ve malzeme hisseleri ise yüzde 1,1 yükseldi.

Uzmanlara göre Güney Afrika hisselerindeki son ivmelenmede, zayıflayan dolardan destek alan altın fiyatları ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentileri belirleyici rol oynadı.