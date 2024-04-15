Juan Carlos amfibi hücum gemisi İstanbul'da! TGC Anadolu gemisine benziyor

Çok amaçlı gemi, 231 metre uzunluğunda ve 27 bin groston ağırlığında olup, dün Çanakkale Boğazı’ndan geçerek bugün İstanbul’a ulaştı.
Gemi, Kıyı Emniyeti’ne bağlı römorkörlerin eşliğinde Sarayburnu Limanı’na demirledi. İspanyol gemisi, Türk Deniz Kuvvetleri’nin TGC Anadolu gemisine benzetiliyor ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izleniyor.
Geminin 202 metre uzunluğunda bir uçuş güvertesi bulunuyor ve bu güverte üzerinde orta ölçekli helikopterler için 8, ağır helikopterler için ise 4 iniş noktası mevcut.