Juan Carlos amfibi hücum gemisi İstanbul'da! TGC Anadolu gemisine benziyor

Juan Carlos amfibi hücum gemisi İstanbul'da! TGC Anadolu gemisine benziyor
Kaynak: AA
İspanyol Donanması’na ait olan ve Juan Carlos I (L 61) amfibi hücum gemisi, Sarayburnu Limanı’nda demirledi.
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Juan Carlos amfibi hücum gemisi İstanbul'da! TGC Anadolu gemisine benziyor 1

Çok amaçlı gemi, 231 metre uzunluğunda ve 27 bin groston ağırlığında olup, dün Çanakkale Boğazı’ndan geçerek bugün İstanbul’a ulaştı.

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Juan Carlos amfibi hücum gemisi İstanbul'da! TGC Anadolu gemisine benziyor 2

Gemi, Kıyı Emniyeti’ne bağlı römorkörlerin eşliğinde Sarayburnu Limanı’na demirledi. İspanyol gemisi, Türk Deniz Kuvvetleri’nin TGC Anadolu gemisine benzetiliyor ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izleniyor.

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Juan Carlos amfibi hücum gemisi İstanbul'da! TGC Anadolu gemisine benziyor 3

Geminin 202 metre uzunluğunda bir uçuş güvertesi bulunuyor ve bu güverte üzerinde orta ölçekli helikopterler için 8, ağır helikopterler için ise 4 iniş noktası mevcut.

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Juan Carlos amfibi hücum gemisi İstanbul'da! TGC Anadolu gemisine benziyor 4
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Juan Carlos amfibi hücum gemisi İstanbul'da! TGC Anadolu gemisine benziyor 5
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Juan Carlos amfibi hücum gemisi İstanbul'da! TGC Anadolu gemisine benziyor 6
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Juan Carlos amfibi hücum gemisi İstanbul'da! TGC Anadolu gemisine benziyor 7
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Juan Carlos amfibi hücum gemisi İstanbul'da! TGC Anadolu gemisine benziyor 8
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Juan Carlos amfibi hücum gemisi İstanbul'da! TGC Anadolu gemisine benziyor 9
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Juan Carlos amfibi hücum gemisi İstanbul'da! TGC Anadolu gemisine benziyor 10
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Juan Carlos amfibi hücum gemisi İstanbul'da! TGC Anadolu gemisine benziyor 11
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Juan Carlos amfibi hücum gemisi İstanbul'da! TGC Anadolu gemisine benziyor 12
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Juan Carlos amfibi hücum gemisi İstanbul'da! TGC Anadolu gemisine benziyor 13
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Juan Carlos amfibi hücum gemisi İstanbul'da! TGC Anadolu gemisine benziyor 14
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Juan Carlos amfibi hücum gemisi İstanbul'da! TGC Anadolu gemisine benziyor 15
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Juan Carlos amfibi hücum gemisi İstanbul'da! TGC Anadolu gemisine benziyor 16
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Juan Carlos amfibi hücum gemisi İstanbul'da! TGC Anadolu gemisine benziyor 17
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