Juan Soto spor tarihinin en büyük anlaşması için gün sayıyor

Juan Soto, Major League Baseball (MLB) takımlarından New York Mets ile 15 yıl için toplam 765 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzalayarak, spor tarihinin en büyük anlaşmasını yapmaya hazırlanıyor. Bu devasa anlaşmayı ABD'deki çeşitli kaynaklar doğruladı, ancak Mets kulübü henüz resmi açıklama yapmadı çünkü 26 yaşındaki Dominikli oyuncunun sağlık kontrolünden geçmesi gerekiyor.

MLB'nin internet sitesine göre, Soto'nun sözleşmesi 75 milyon dolarlık bir imza bonusu içeriyor ve erteleme olmadan ödenecek. Bu anlaşma, belirli koşullar altında 800 milyon dolara (yaklaşık 627 milyon sterlin) kadar çıkabilecek. Bu rakam, geçen yıl Los Angeles Dodgers ile 10 yıllık 700 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Shohei Ohtani'nin rekorunu geçiyor. Ohtani'nin anlaşmasında 680 milyon dolarlık erteleme maddesi vardı. Erteleme, oyuncuların sözleşme süresinden sonra ödeme almayı kabul ettiği bir yöntemdir ve Amerikan sporlarında yaygın olarak kullanılır.

Soto'nun yeni anlaşması, profesyonel sporlarda toplam değeri baz alındığında en büyük anlaşma olarak kabul ediliyor. Diğer büyük sözleşmeler arasında, Dallas Cowboys'un quarterback'i Dak Prescott'un Eylül ayında NFL tarihinin en yüksek ödemeli oyuncusu olarak dört yıllık 240 milyon dolarlık (yaklaşık 183 milyon sterlin) sözleşme uzatması bulunuyor. Kansas City Chiefs'in quarterback'i Patrick Mahomes ise 2020'de 10 yıllık 450 milyon dolarlık bir sözleşme uzatmasıyla o dönemde NFL'in en büyük kontratını imzalamıştı. NBA'de ise Boston Celtics, Jayson Tatum ile beş yıllık 314 milyon dolarlık (yaklaşık 245 milyon sterlin) bir anlaşmaya varmıştı. Futbolda ise Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr ile 2025'e kadar yıllık 200 milyon eurodan (yaklaşık 176.5 milyon sterlin) fazla değerinde bir sözleşmesi var, Lionel Messi'nin Inter Miami ile olan anlaşması ise yıllık 60 milyon dolara kadar çıkabiliyor.

SOTO'NUN KARİYERİ

Soto, geçtiğimiz sezonu New York Mets'in komşusu olan New York Yankees'te geçirdikten sonra serbest oyuncu statüsüne geçmişti. Yankeeler ile 2024 Dünya Serisi'ne ulaşmış, ancak burada Los Angeles Dodgers'a 4-1 mağlup olmuşlardı. MLB'ye göre, Yankees, Soto'yu yeniden kazanmak için 16 yıl boyunca 760 milyon dolar (yaklaşık 595 milyon sterlin) teklif etmiş, ancak Mets tarafından geçilmişti. Geçtiğimiz sezon 157 normal sezon maçında 0.288 vuruş ortalaması yakalayan Soto, kariyerinin en yüksek sayısı olan 41 home run ve 109 RBI (her biri sizin veya bir başkasının sayı yapmasını sağladığınızda verilir) kaydetti. Dünya Serisi'nde ise 0.313 vuruş ortalaması, bir home run ve bir RBI ile oynadı.

Soto, kariyerine Washington Nationals ve San Diego Padres'ta başlamış, daha sonra Yankees'e katılmıştı. İlk tam sezonunda Nationals ile Houston Astros'u yenerek 2019 Dünya Serisi'ni kazanmalarına yardımcı olmuştu. Şimdiye kadar 936 normal sezon maçında oynayan Soto, 201 home run, 592 RBI ve 0.285 vuruş ortalaması ile oynadı.