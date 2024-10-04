JuJu Watkins kimdir?

JuJu Watkins, 15 Temmuz 2005 doğumlu Amerikalı bir kolej basketbolcusudur. Los Angeles, Kaliforniya’da doğup büyüyen Watkins, şu anda USC Trojans takımında oynamaktadır. Kariyerine genç yaşta başlayan Watkins, kısa sürede büyük başarılar elde etmiştir.

Watkins, basketbola yedi yaşında bir park liginde başladı. Los Angeles Lakers yardımcı koçu Phil Handy ile antrenman yaparak oyununu geliştirdi ve Arike Ogunbowale’yi örnek aldı. Lise kariyerine Windward School’da başladı ve burada birinci sınıfta maç başına 21 sayı ve 9 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Bu performansıyla CIF Southern Section Open Division finaline ve bölgesel finale takımını taşıdı ve Los Angeles Times tarafından Yılın Oyuncusu seçildi.

2020 yılında Sports Illustrated Kids tarafından Yılın Sporcusu seçilen Watkins, ikinci sınıfta maç başına 27 sayı ve 12 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Üçüncü sınıfa geçtiğinde Sierra Canyon School’a transfer oldu ve burada takımını Open Division eyalet şampiyonluğuna taşıdı. Bu sezonda maç başına 25 sayı, 10.6 ribaund ve 3.2 asist ortalamalarıyla oynayarak Kaliforniya Gatorade Yılın Oyuncusu ve Ms. Basketball ödüllerini kazandı.

Watkins, lise kariyerini 27.3 sayı, 13.8 ribaund ve 3.6 asist ortalamalarıyla tamamladı ve Sierra Canyon’u CIF Southern Section Open Division şampiyonluğuna ve 31-1’lik bir rekora taşıdı. Ayrıca, Los Angeles Times ve Los Angeles Daily News tarafından Yılın Oyuncusu seçildi.

Kolej kariyerine USC Trojans’ta başlayan Watkins, burada da etkileyici performanslar sergilemeye devam etti. İlk sezonunda maç başına 27.1 sayı, 7.3 ribaund ve 3.3 asist ortalamalarıyla oynadı. Ayrıca, 2023 Hall of Fame Series’te Ohio State’e karşı oynadığı ilk maçta 32 sayı ve 5 asistle dikkat çekti.

Watkins’in uluslararası kariyeri de oldukça parlak. 2021 FIBA U16 Amerika Şampiyonası’nda ve 2022 FIBA U17 Dünya Kupası’nda ABD’yi altın madalyaya taşıdı ve her iki turnuvada da En Değerli Oyuncu (MVP) seçildi. Bu başarıları, onun sadece kolej düzeyinde değil, uluslararası arenada da ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğunu göstermektedir.

JuJu Watkins, genç yaşına rağmen basketbol dünyasında önemli bir yer edinmiş ve gelecekte daha büyük başarılara imza atması beklenen bir oyuncudur. Hem kolej hem de uluslararası düzeydeki performansları, onun ne kadar özel bir yetenek olduğunu kanıtlamaktadır. Kariyerine USC Trojans’ta devam eden Watkins, basketbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmektedir.

Watkins’in kariyerindeki başarılar sadece bireysel performanslarıyla sınırlı kalmamıştır. Takım arkadaşları ve koçları tarafından da büyük bir lider olarak görülmektedir. Sahada gösterdiği azim ve kararlılık, onun takım arkadaşlarına da ilham vermektedir. Antrenmanlarda gösterdiği disiplin ve çalışma etiği, genç oyuncular için bir örnek teşkil etmektedir.

Watkins’in gelecekteki hedefleri arasında WNBA’de oynamak ve ABD Milli Takımı ile olimpiyatlarda altın madalya kazanmak bulunmaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için çalışmalarına ara vermeden devam eden Watkins, aynı zamanda eğitimine de büyük önem vermektedir. Akademik başarılarıyla da dikkat çeken genç oyuncu, basketbol kariyerinin yanı sıra eğitim hayatında da başarılı olmayı hedeflemektedir.

JuJu Watkins, basketbol dünyasında adından sıkça söz ettiren bir yetenek olarak, gelecekte daha büyük başarılara imza atması beklenen bir oyuncudur. Hem sahada hem de saha dışında gösterdiği performans ve karakteriyle, genç basketbolcular için bir rol model olmaya devam etmektedir. Kariyerine USC Trojans’ta devam eden Watkins, basketbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmektedir ve gelecekteki başarıları merakla beklenmektedir.