Bu telefon Jüpiter tozundan yapıldı. İşte OnePlus 11!

OnePlus CEO’su Li Jie, yeni akıllı telefon olan OnePlus 11 Jüpiter Rock'ı tanıtırken modelin sektöre yeni bir soluk getireceğini ifade etti. Çinli şirket, her arka kapağın manuel olarak seçileceğini ve her telefona farklı bir his ve doku kazandıracağını belirtti. Li Jie ayrıca Jupiter Rock’ın malzeme ve işçilik açısından sınırları zorlayacağını aktardı.

Daha önce ortaya çıkan söylentiler, Jupiter Rock sürümünün “soğuk” dokusu nedeniyle mermerden yapılabileceğini iddia edilmişti. Ancak OnePlus’ın mermer yerine 3D mikrokristalin kaya kullandı.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre cihazın bazı teknik özellikleri de belli oldu. Örneğin; Jupiter Rock şimdilik Çin’e özel bir sürüm olacak. 29 Mart tarihinde duyurulacak yeni model, teknik özellik ve tasarım açısından OnePlus 11’i baz alacak. Cihaz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2‘den güç alıyor.

Ön tarafta nokta şeklinde konumlandırılmış 16 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada OIS destekli 50 Megapiksel Sony IMX890 ana, makro görüş için ultra geniş lens ve otomatik odaklama desteğine sahip 48 Megapiksel Sony IMX581 ve 2x telefoto lensli 32 Megapiksel Sony IMX709 RGBW yardımcı sensörlere ev sahipliği yapan üçlü kamera kurulumu var.

29 Mart’ta duyurulacak OnePlus 11 Jupiter Rock fiyatı şimdilik belli değil.