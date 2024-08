Justin Bieber baba oldu

Pop yıldızı Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber ilk çocuklarını kucaklarına aldı.

30 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, Cumartesi günü öğleden sonra bebeğinin ayağının tatlı bir fotoğrafıyla Instagram hesabından yürek ısıtan haberi duyurdu.

Justin Bieber, Instagram'daki paylaşımını "HOŞ GELDİN JACK BLUES BIEBER" notuyla paylaştı.

Bieber'ın eşi, aktör Stephen Baldwin'in kızı ve Hollywood yıldızı Alec Baldwin'in yeğeni, fotoğrafta bebeğin ayağını tutuyor gibi görünüyordu.

Ünlü çiftin hayranları, yeni doğan bebeklerinin Justin ile aynı baş ve son harflerini paylaştıklarını hemen fark etti.

Bir kişi "HOŞ GELDİN JACK BB" yorumunu yaparken bir diğeri "Bu muazzam bir şey" dedi.

Bieber'ın yapımcısı ve WetheBand'in basçısı Harv, "Hadi gidelim!! Onunla tanışmak için sabırsızlanıyorum!" yorumunu yaptı.