Justin Bieber uyuşturucu söylentilerine son verdi

Justin Bieber'in uyuşturucu kullanıp kullanmadığına dair iddialar son zamanlarda yeniden gündeme geldi. Fotoğraflarında aşırı yorgun görünen ve solgun bir şekilde poz veren ünlü şarkıcının uyuşturucu kullanmaya devam ettiği öne sürülmüştü. Ancak Bieber’ın menajeri, bu söylentileri kesin bir şekilde yalanladı ve şarkıcının uyuşturucuya geri dönmediğini vurguladı. Ayrıca, Bieber’ın geçtiğimiz yılki yaşadığı büyük değişikliklere de dikkat çekildi.

"YORUCU VE ZAVALLI BİR TAKINTI"

Justin Bieber’ın sözcüsü, Rolling Stone dergisine verdiği açıklamada, şarkıcının sağlık durumu üzerine yapılan yanlış spekülasyonları "yorucu ve zavallı" olarak nitelendirerek, insanların sürekli olarak olumsuz ve yıkıcı hikayeleri yaşatmaya çalıştığını belirtti. Bieber’ın menajeri, şarkıcının uyuşturucu kullanmadığını ve sağlıklı bir yaşam sürmeye devam ettiğini de vurguladı.

Sözcü açıklamasında, Bieber’ın geçtiğimiz yıl çok büyük bir dönüşüm yaşadığını, birçok eski dostluğu ve iş ilişkisinin sonlandığını, çünkü bunların artık kendisine fayda sağlamadığını ifade etti. Ayrıca Bieber’ın önceliğinin artık ailesi ve geçtiğimiz yıl Ağustos ayında dünyaya gelen oğlunun eğitimi olduğunu belirtti.

AİLESİ VE MÜZİKLE İLGİLENİYOR

Geçtiğimiz yıl boyunca oldukça zorlu bir dönem geçiren Justin Bieber, kişisel hayatına dair önemli kararlar aldı. Sözcüsü, Bieber’ın yeni şarkılar üzerinde çalıştığını ve müzik kariyerine odaklandığını aktardı. Ancak şarkıcının önceliği, ailesi ve yeni doğan oğlunun eğitimine yönelmiş durumda. Bieber, oğluna daha çok zaman ayırmak için kariyerinde denge kurmaya özen gösteriyor.

STÜDYO YOĞUNLUĞU

Bieber hakkındaki söylentiler, geçtiğimiz ay yayılan ve şarkıcının aşırı yorgun göründüğü fotoğraflarla zirveye ulaştı. Fotoğraflarda, şarkıcının belirgin göz altı morlukları ve dağınık bir kıyafetle objektife poz vermesi, takipçileri arasında uyuşturucu kullanımı iddialarını doğurdu. Ancak TMZ’ye göre, Bieber’ın yorgunluk sebebi yalnızca bir gece önce geç saatlere kadar stüdyoda kayıt yapmasıydı.

GEÇMİŞTEKİ ZORLUKLAR VE DÜRÜST AÇIKLAMALAR

Justin Bieber, geçmişte uyuşturucu kullanımıyla ilgili dürüst açıklamalarda bulunmuştu. Özellikle 20’li yaşlarının başında ciddi bir bağımlılık dönemi geçiren şarkıcı, o zamanlar güvenlik görevlilerinin gece yarısı nabzını kontrol etmek zorunda kaldığını anlatmıştı. 2021 yılında GQ dergisine verdiği röportajda, "Her zaman daha fazlasını istiyordum" diyerek, uyuşturucuların onu "uyandıran bir anestezik" gibi hissettirdiğini belirtmişti. Ancak Bieber, neredeyse 10 yıldır uyuşturucu kullanmadığını ve bu dönemi geride bıraktığını belirtiyor.

YENİ BİR DÖNEMİN EŞİĞİNDE

Şarkıcı, sağlık sorunlarının ve kişisel mücadelelerin üstesinden geldiğini belirterek, kendine yeni bir yol çizdiğini ve her açıdan daha sağlıklı bir yaşam sürdüğünü ifade ediyor. Bieber’ın yaşamındaki bu büyük değişikliklerin ardından, artık daha odaklanmış ve huzurlu bir hayat kurmaya yöneldiği görülüyor.