Juventus 2 puan daha bıraktı karalar bağladı. Kenan Yıldız detayı

İtalya Serie A'da 25. hafta heyecanı devam ediyor.

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus deplasmanda Hellas Verona ile karşı karşıya geldi.

Kenan'ın ilk 11'de sahaya çıkıp 66 dakika süre aldığı mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Şampiyonluk yolunda ağır bir darbe alan Juventus maç fazlasına rağmen lider durumda bulunan Inter'in tam 11 puan gerisinde kaldı.

Juventus'un gollerini 28'de Dusan Vlahovic ve 55'de Adrien Rabiot kaydetti. Verona'nın sayıları 11'de Michael Folorunsho ve 52'de Tijjani Noslin'den geldi.