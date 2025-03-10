Juventus taraftarlarından Cuadrado'ya sert tepki

Juan Cuadrado, 2015-2023 yılları arasında Juventus forması giydi ve 224 Serie A maçında 20 gol kaydetti. Tüm kulvarlarda ise 314 maçta 26 gol attı. Ancak 2023'te Juventus, onun sözleşmesini yenilemedi ve Kolombiyalı oyuncu bir aydan fazla kulüpsüz kaldı. Ardından Juventus'un ezeli rakibi Inter’in teklifini kabul etti ve bu karar taraftarları kızdırdı.

JUVENTUS TARAFTARI AFFETMEDİ

Inter formasıyla sadece bir sezon oynayan Cuadrado, 2023-24 sezonunda Serie A şampiyonluğu yaşadı. Ancak Juventus taraftarı, bu transferi hâlâ unutmuş değil. Daha önce de Inter formasıyla Allianz Stadyumu'nda oynadığı maçta ıslıklanan yıldız oyuncu, bu kez Atalanta formasıyla aynı sert tepkiyle karşılaştı.

JUVENTUS'UN ŞAMPİYONLUK YARIŞINDAKİ KRİTİK MAÇI

Serie A’nın zirve mücadelesinde büyük önem taşıyan bu maçta, Juventus taraftarı Cuadrado’yu her topa dokunuşunda yüksek sesle protesto etti. Kolombiyalı futbolcu için Torino'da ortam oldukça gergin.