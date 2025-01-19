Juventus Tomori'yi istiyor: Eski takım arkadaşı da devreye girdi

Mehmet Ertaş
Juventus Tomori'yi istiyor: Eski takım arkadaşı da devreye girdi

Juventus'un başarılı savunmacısı Pierre Kalulu, eski Milan takım arkadaşı Fikayo Tomori'yi Juventus'a davet etti. Kalulu, "Transfer bana çok iyi geldi," dedi.

Milan'dan eski takım arkadaşı Fikayo Tomori ile karşı karşıya gelen Pierre Kalulu, Allianz Stadı'ndaki maçta Juventus’un 2-0'lık galibiyetinde etkili performansı ile dikkat çekti. Juventus’un golleri Samuel Mbangula ve Tim Weah'tan geldi. Kalulu, Milan’dan Juventus’a geçtiği yaz transferinden bu yana formunu yükselttiğini belirtti.

Kalulu, basın toplantısında eski kulübüne karşı galip gelmenin hissettirdiklerini şu sözlerle dile getirdi:

“Bu tür maçlarda profesyonelliğimi korumaya çalışıyorum. Ancak eski kulübünüze karşı kazanmak her zaman farklı bir tat bırakır. Bu galibiyet, uzun zamandır beklediğimiz üç puanı getirdi.”

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JUVENTUS, TOMORİ'Yİ İSTİYOR

Juventus’un, Ocak ayı transfer döneminde Fikayo Tomori’yi kadrosuna katmak istediği iddiaları gündemde. İtalyan kulübünün, Tomori için 25 milyon avro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi sunmaya hazırlandığı öne sürülüyor.

Kalulu, transfer söylentileriyle ilgili olarak şunları söyledi:

“İtalya’da transfer döneminde çok fazla spekülasyon oluyor. Sadece imzalar atıldığında konuşmayı öğrendim. Ancak Juventus’a transfer benim için çok iyi bir hamleydi.”

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KALULU'NUN JUVENTUS PERFORMANSI

Kalulu, Juventus’a transferi sonrası kariyerini yeniden canlandırdı ve takımın savunma hattında önemli bir yer edindi. Fransız savunmacı, Serie A’daki dört yıllık tecrübesinin ardından İtalya’daki futbol ortamını iyi bildiğini vurguladı. Juventus’un Tomori’yi transfer etmesi durumunda, İngiliz savunmacının da benzer bir başarı yakalayabileceği düşünülüyor.

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