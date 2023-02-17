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Galatasaray'ın da gündeminde olan Di Maria'dan flaş transfer açıklaması

Sarı-kırmızılı ekip ile de adı anılan Di Maria, açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 23:11
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Juventuslu Di Maria'dan transfer açıklaması

Galatasaray'ın da gündeminde olan Di Maria'dan flaş transfer açıklaması
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Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı belirtilen Angel Di Maria, geleceğiyle ilgili ESPN'ye açıklamalarda bulundu.

Di Maria yaptığı açıklamada, "Juventus'da mutluyum. Kulübün bu dönemde bazı sıkıntıları var. Henüz Juventus veya başka bir kulüple görüşmem olmadı. Henüz düşünme aşamasındayım. İlerde ne olacağını göreceğiz." ifadelerinde bulundu.

"HAYAL GİBİYDİ"
Dünya Kupası'nı kazanmalarıyla ilgili konuşan Di Maria, "Tüm o anları yaşadığıma inanamadım. Sanki her şey hayalmiş gibiydi. Her şey inanılmazdı." şeklinde konuştu.

"AVRUPA'DA KALMAM LAZIM"
Arjantinli yıldız ayrıca, "Artık bir sonraki Dünya Kupası'nı hayal etmiyorum. Bir sonraki Copa America'da oynayabileceğime inanıyorum. Mümkün olan her şeyi yaparak orada olmak istiyorum. Bu yüzden de Avrupa'da oynamaya devam etmem çok önemli." dedi.

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