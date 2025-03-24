Juventus’ta Motta dönemi son buldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Mehmet Ertaş
Juventus’ta Motta dönemi son buldu

İtalyan devi Juventus, teknik direktör Thiago Motta ile yollarını ayırdı. Ayrılığın ardından Motta, yaşadığı zorluklara rağmen kulübe teşekkür etti. Yerine gelen Igor Tudor, takımı sezonun son bölümüne taşıyacak.

Juventus, Thiago Motta'nın görevine son verildiğini ve yerine Igor Tudor’un getirildiğini resmen açıkladı. Serie A’da beşinci sırada bulunan ve hem Şampiyonlar Ligi’nden hem de İtalya Kupası’ndan elenen Juventus’ta alınan kötü sonuçlar ayrılığın temel sebepleri arasında gösterildi.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Motta görevden alındığını ailesiyle Portekiz'de tatildeyken öğrendi. Ayrılığın ardından kısa bir açıklama yapan deneyimli çalıştırıcı, kulübe ve oyuncularına teşekkür ederek "Juventus’ta yoğun anlar yaşadım, her zaman en yüksek kararlılıkla ve kendimi geliştirme arzusuyla çalıştım. Bana bu büyük kulübün bir parçası olma fırsatını veren yönetime, bana destek olan herkese ve ilk günden itibaren büyük çaba gösteren oyuncularıma teşekkür ediyorum" dedi.

Motta, geçen yaz Juventus ile 2027 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalamıştı ancak görev süresi yalnızca dokuz ay sürdü. Takımdaki bazı oyuncularla yaşadığı anlaşmazlıkların da bu ayrılıkta etkili olduğu belirtiliyor.

Yeni teknik direktör Igor Tudor, pazar gecesi Torino’ya ulaştı ve bugün takımın başında ilk antrenmanına çıkacak.

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